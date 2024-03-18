"Фернандес просто не хочет учить русский язык, вот и все. А зря, ведь это просто необходимо для жизни и для игры в футбол. Вероятно, что в ЦСКА и "Зените" у него были настолько комфортные условия, что Марио не испытывал никакой мотивации для изучения русского языка. Что с этим делать? А что можно сейчас сделать, если он за столько лет ничего не выучил? Уже ничего не поделаешь", - заявил Масалитин.
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012-го года по июль 2022-го. После полугодичной паузы в карьере и шести месяцев в составе бразильского "Интернасьонала" Фернандес вернулся в Россию и подписал контракт с санкт-петербургским "Зенитом". Напомним, летом 2018-го года Марио Фернандес в составе сборной России принял участие в домашнем чемпионате Мира, получив предварительно российское гражданство.
Всего за сборную России Марио Фернандес провел 33 матча, отметившись в них 5-ю забитыми голами. В текущем розыгрыше РПЛ на счету защитника 12 выходов на поле в составе "Зенита" и еще 6 - в Кубке страны.
Источник: "РБ Спорт"
Масалитин: Фернандес просто не хочет учить русский язык. В ЦСКА и "Зените" у него были комфортные условия
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал защитника "Зенита" Марио Фернандеса из-за использования услуг переводчика во время интервью.
Фото: "Чемпионат"