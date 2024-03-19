Испанская "Жирона" проявляет трансферный интерес к 23-летнему атакующему полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну, сообщают СМИ.
По данным источника, представители каталонского клуба активно следят за игрой Сперцяна в Российской премьер-лиге и в январе 2024 года контактировали с окружением футболиста.
В текущем сезоне на счету воспитанника клубной академии "Краснодара" Эдуарда Сперцяна 23 матча за клуб во всех турнирах, 8 забитых голов и 4 результативных паса. Его трансферная стоимость по оценка Transfermarkt составляет 18 миллионов евро, действующий контракт с "быками" истекает в июне 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
Сперцян может перейти из "Краснодара" в "Жирону" летом 2024 года
По данным СМИ, атакующий хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян в ближайшее трансферное окно может стать игроком испанской "Жироны".
Фото: РИА Новости