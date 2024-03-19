- Не обидно ли, что всего два игрока "Зенита" в сборной России? Плюс Кузяев, плюс Адамов, плюс Лунёв. Наши люди. Так что какие ещё обиды, - передаёт слова Медведева "Спорт день за днём".
В состав сборной России на мартовский сбор 2024 года были вызваны 29 футболистов, два из которых выступают за петербургский "Зенит" - атакующий полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. Полузащитник Далер Кузяев летом 2023 года перешёл из "Зенита" во французский "Гавр", защитник Арсен Адамов выступает на правах аренды из петербургского клуба за "Оренбург", голкипер "Карабаха" Андрей Лунёв покинул сине-бело-голубых в июле 2021 года.
Медведев - о представительстве "Зенита" в сборной России: Кузяев, Адамов, Лунёв - наши люди
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на вопрос о малом количестве игроков сине-бело-голубых в составе сборной России.
Фото: ФК "Зенит"