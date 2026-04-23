Игрок "Зенита" - о выступлении Дурана: не знаю, как это комментировать

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич прокомментировал выступление нападающего команды Джона Дурана на фоне критики со стороны болельщиков.
Футболист отметил, что не берётся оценивать состояние форварда и допустил, что вопросы по физической форме игрока могут быть оправданы.

- У болельщиков большие вопросы к нему? Я тоже не знаю, как это комментировать… Надо спросить у самого Дурана, в какой он физической форме. Видел новость, что он пробежал меньше вратаря в игре со "Спартаком". Наверное, я бы так не смог, - цитирует Дркушича "РБ Спорт".

Дуран выступает за петербургский клуб на правах аренды до конца сезона. В текущем розыгрыше форвард принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.

"Зенит" после 26 туров лидирует в чемпионате России, имея 56 очков.

