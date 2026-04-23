Игрок "Зенита" - о выступлении Дурана: не знаю, как это комментировать

- У болельщиков большие вопросы к нему? Я тоже не знаю, как это комментировать… Надо спросить у самого Дурана, в какой он физической форме. Видел новость, что он пробежал меньше вратаря в игре со "Спартаком". Наверное, я бы так не смог, - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
Дуран выступает за петербургский клуб на правах аренды до конца сезона. В текущем розыгрыше форвард принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.
"Зенит" после 26 туров лидирует в чемпионате России, имея 56 очков.