Радимов - о пенальти в ворота "Спартака": да как вы это делаете-то? Честное слово, задолбали

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на назначенный пенальти в матче между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт выразил недоумение решением арбитра, сравнив эпизод с похожей ситуацией в другой игре чемпионата.

- Да как вы это делаете-то? В ворота "Краснодара" в матче с "Балтикой" за точно такой же момент не назначаете пенальти и говорите, что это правильно. А в ворота "Спартака" назначаете. В чем фишка-то, объясните? Честное слово, задолбали, - сказал Радимов в видео в своём телеграм-канале.

На момент публикации встречи команды играют вничью - 1:1. Сейчас идёт второй тайм.

"Спартак" с 45 очками идёт пятым в российском чемпионате, а "Краснодар", в активе которого 54 балла, располагается на второй позиции.

