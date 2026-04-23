"Спартак" и ЦСКА лишились шансов на чемпионство

Московские команды потеряли математическую возможность догнать лидера после результатов 26-го тура: "Спартак" уступил "Краснодару" (1:2), а ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" (1:1).
Разрыв между "красно-белыми" и первой строчкой достиг 12 очков, что при оставшихся матчах не оставляет им вариантов для борьбы за титул. Армейцы также выбили из гонки: даже при максимальном результате до конца сезона они не смогут обойти лидера.
Таким образом, в борьбе за первое место остаются "Краснодар", "Зенит", "Локомотив" и "Балтика".