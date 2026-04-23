Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Мостовой - о решении арбитра в матче "Спартак" - "Краснодар": очередной судейский ляп!

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о назначении пенальти в матче 26-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Эксперт выразил недоумение решением арбитра и отметил, что подобные эпизоды регулярно вызывают вопросы.

- Очередной судейский ляп! Ой-ой-ой. Очередной пенальти. Не знаю, что там происходит. Уже каждый раз, после каждого тура, высказываешься и не понимаешь. Ребята, ну ёлки-палки, - сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Одиннадцатиметровый был назначен в концовке первого тайма за игру рукой и был реализован Эдуардом Сперцяном. В итоге встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "быков".

"Краснодар" теперь имеет в копилке 57 очков и вновь лидирует в чемпионате России. "Спартак" располагается на пятой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится