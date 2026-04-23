Мостовой - о решении арбитра в матче "Спартак" - "Краснодар": очередной судейский ляп!

- Очередной судейский ляп! Ой-ой-ой. Очередной пенальти. Не знаю, что там происходит. Уже каждый раз, после каждого тура, высказываешься и не понимаешь. Ребята, ну ёлки-палки, - сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Одиннадцатиметровый был назначен в концовке первого тайма за игру рукой и был реализован Эдуардом Сперцяном. В итоге встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "быков".
"Краснодар" теперь имеет в копилке 57 очков и вновь лидирует в чемпионате России. "Спартак" располагается на пятой строчке.