"Краснодар" в гостях обыграл "Спартак" и вернул себе лидерство в РПЛ

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южной команды. Счёт в игре открыли спартаковцы: в первом тайме отличился Кристофер Мартинс. Однако ещё до перерыва гости восстановили равновесие - Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Победный мяч был забит ближе к концовке встречи: Жубал принёс своей команде три очка.
"Краснодар" поднялся на первое место, набрав 57 очков. "Зенит" теперь второй с 56 баллами. "Спартак" остаётся на пятой позиции, имея 45 очков.
Чемпионат России. 26 тур
Голы: Мартинс, 28, Сперцян, 45+1, Жубал, 85
"Спартак": Максименко, Джику, Литвинов, Денисов (Дмитриев, 81), Зобнин, Умяров, Мартинс (Гарсия, 81), Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде (Солари, 64)
"Краснодар": Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян (Мозес, 75), Батчи (Боселли, 75), Кордоба
Предупреждения: Жубал, 57