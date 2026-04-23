"Краснодар" в гостях обыграл "Спартак" и вернул себе лидерство в РПЛ

В матче 26-го тура чемпионата России "Спартак" на своём поле потерпел поражение от "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южной команды. Счёт в игре открыли спартаковцы: в первом тайме отличился Кристофер Мартинс. Однако ещё до перерыва гости восстановили равновесие - Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Победный мяч был забит ближе к концовке встречи: Жубал принёс своей команде три очка.

"Краснодар" поднялся на первое место, набрав 57 очков. "Зенит" теперь второй с 56 баллами. "Спартак" остаётся на пятой позиции, имея 45 очков.

Чемпионат России. 26 тур

Голы: Мартинс, 28, Сперцян, 45+1, Жубал, 85

"Спартак": Максименко, Джику, Литвинов, Денисов (Дмитриев, 81), Зобнин, Умяров, Мартинс (Гарсия, 81), Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде (Солари, 64)

"Краснодар": Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян (Мозес, 75), Батчи (Боселли, 75), Кордоба

Предупреждения: Жубал, 57

