"Ахмат" и "Балтика" сыграли вничью

В матче 26-го тура чемпионата России "Ахмат" на своём поле поделил очки с "Балтикой".

Фото: ФК "Ахмат"

Встреча завершилась со счётом 1:1. После перерыва калининградцы вышли вперёд: отличился Дерик Ласерда. Вскоре хозяева отыгрались - мяч в свои ворота отправил защитник гостей Кевин Андраде.



После этого матча "Ахмат" с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице. "Балтика" идёт четвёртой, имея в активе 46 баллов.



Чемпионат России. 26 тур



Голы: Андраде, 60 (аг) - Ласерда, 51.



"Ахмат": Ульянов, Цаке, Богосавац, Хлусевич (Пряхин, 57), Ндонг, Ибишев, Исмаэл Силва (Жемалетдинов, 85), Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе (Конате, 85).



"Балтика": Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Мендель (Рядно, 71), И. Петров (Беликов, 46), Титков (Мурид, 87), М. Петров (Манелов, 81), Ласерда (Йенне, 81).



Предупреждения: И. Петров, 32, Гассама, 40, Ндонг, 63, Богосавац, 90+2.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



