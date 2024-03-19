- В конце мая будут переговоры по новому контракту в сборной России. Хочу ли остаться? Да, хочу. Посмотрим. В этой жизни все меняется очень быстро. Я не работодатель, для начало нужно предложение, мы пока не разговаривали.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин руководит сборной России с лета 2021 года. Под его руководством российская сборная провела 16 матчей, в которых одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела лишь 1 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +23 (30:7). Нынешний контракт 55-летнего специалиста с национальной командой истекает в конце июля этого года.
Источник: "СЭ"
Карпин - о будущем в сборной России: хочу остаться. Посмотрим, в этой жизни все меняется очень быстро
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией касательно своего будущего в национальной команде.
Фото: "СЭ"