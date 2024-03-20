- Со стартом чемпионата я вижу больше активности у Артёма в медиапространстве, нежели на футбольном поле. Активности в медиа на новом контракте, к сожалению, не скажутся... Роль Артема в "Локомотиве" - быть лидером именно на поле. Пока этого не видно. Возможно, еще Дзюба наберет форму, но времени не так много.
Центральный нападающий Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив" с февраля прошлого года. Действующий контракт 35-летнего форварда с "железнодорожниками" истекает этим летом. В текущем сезоне Дзюба забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи на партнеров в 18 матчах российской Премьер-лиги. Также в активе футболиста один голевой ассист в 5 играх Кубка России.
После 20 сыгранных туров "Локомотив" набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От призовой тройки "красно-зеленых" отделяет на данный момент шесть баллов.
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин: у Дзюбы больше активности в медиапространстве, чем на футбольном поле
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал игру нападающего столичного клуба Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"