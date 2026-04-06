По информации "Чемпионата", "Динамо" будет получать около 1,2 млрд рублей за сезон, сотрудничая с букмекерской конторой "Бетсити". Соглашение будет рассчитано на три года.
На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 23-х матчах. Бело-голубые одержали 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в чемпионате.
"Динамо" получит около 3,6 млрд рублей от нового спонсора - "Чемпионат"
Московское "Динамо" будет сотрудничать с новым титульным спонсором с июля 2026 года.
