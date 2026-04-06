КДК рассмотрит удаление игрока "Ахмата" Силвы в матче с "Краснодаром"

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Отмечается, что игрок приглашен на заседание, которое пройдет 9 апреля.



4 апреля состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Краснодаром". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 1:0.



В компенсированное ко второму тайму время полузащитник "Ахмата" Исмаэль Силва получил прямую красную карточку за удар в лицо футболиста "быков" Хуана Боселли.

