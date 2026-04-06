Сперцян: не поеду в условный "Эльче". Ради чего?

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что готов перейти только в топ-клуб.

"Я понимаю, что мне летом 26 лет… конечно, я не поеду в условный "Эльче" из "Краснодара", из моего родного клуба, где я вырос и где мы играем за высокие места. Ради чего уезжать?
Лишь бы попробовать? Сейчас не время, я считаю. Если это реально будет топ-клуб, то да", - сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Эльче" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков в 30-ти матчах.

