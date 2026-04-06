Окончательное решение по ситуации с контрактом Александра Довбни будет принято ближе к лету.
Российский голкипер выступает за московский "Спартак" с конца июля 2024 года. Всего за красно-белых футболист провел 1 матч и отыграл его на ноль. Соглашение с 38-летним игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 50 тысяч евро.
Источник: Metaratings
"Спартак" не хочет продлевать контракт со своим голкипером - источник
В руководстве "Спартака" склоняются к решению не продлевать соглашение со своим вратарем.
