Игрок "Локомотива" - о матче против "Спартака": ужасно

"Не получилось выиграть. Это ужасно. Недовольны, что проиграли. Что скажу о судействе? Все, как обычно. Без комментариев", - сказал Комличенко "РБ Спорту".
Вчера, 5 апреля, состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение со счетом 1:2.
Голами за красно-белых отличились атакующий полузащитник Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари. В составе "железнодорожников" мяч забил защитник Сесар Монтес.