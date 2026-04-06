Игрок "Локомотива" - о матче против "Спартака": ужасно

Футболист "Локомотива" Николай Комличенко высказался о матче против "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист заявил, что команда недовольна поражением.

"Не получилось выиграть. Это ужасно. Недовольны, что проиграли. Что скажу о судействе? Все, как обычно. Без комментариев", - сказал Комличенко "РБ Спорту".

Вчера, 5 апреля, состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение со счетом 1:2.

Голами за красно-белых отличились атакующий полузащитник Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари. В составе "железнодорожников" мяч забил защитник Сесар Монтес.

