Мусаев: "Ахмат" специально сдул мячи, не постриг поле

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о матче против "Ахмата".
Фото: ФК "Краснодар"
Российский специалист заявил, что на "Ахмат Арене" перед матчем с "Краснодаром" специально сдули мячи и не подстригли поле.

"Они специально сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так - давайте играть так.
Мы готовы к любому футболу. Если надо, будем биться. Стандартами, любым способом, чтобы забрать три очка. Можем сделать это только все вместе", - сказал Мусаев своим футболистам в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Краснодара".

4 апреля состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Ахмат Арене". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол за "быков" забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

