Гонду верит в чемпионство ЦСКА: будем бороться

Футболист ЦСКА Лусиано Гонду высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что московский ЦСКА должен все время находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

"Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато.

Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше", - сказал Гонду "Матч ТВ".

На данный момент подопечные Фабио Челестини располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 23 матчах. На первом месте находится "Краснодар" с 52 баллами в своем активе.

Следующий матч "армейцев" в чемпионате состоится 12 апреля против "Сочи". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене".

