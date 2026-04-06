Гонду верит в чемпионство ЦСКА: будем бороться

"Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато.
Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше", - сказал Гонду "Матч ТВ".
На данный момент подопечные Фабио Челестини располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 23 матчах. На первом месте находится "Краснодар" с 52 баллами в своем активе.
Следующий матч "армейцев" в чемпионате состоится 12 апреля против "Сочи". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене".