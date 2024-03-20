"Не был с ним знаком, поэтому меня удивила его открытость и положительный настрой. Он очень хороший человек. И как вратарь отлично оснащен технически. Одна из первых мыслей была: "Почему его раньше не вызывали в сборную, почему я его не видел?", - цитирует Сафонова Sport24.
Голкипер греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин был вызван в сборную Бразилии впервые за десять лет. В марте национальная команда проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за "Краснодар" 20 матчей, в которых пропустил 15 мячей и восемь раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.
Сафонов - о Лодыгине: меня удивила его открытость и положительный настрой
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о своем партнере по сборной России Юрие Лодыгине.
Фото: ФК "Краснодар"