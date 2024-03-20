"Не удивлюсь, если Чалов окажется в "Зените". Сейчас любой футболист может перейти куда хочет. Кто больше заплатит - туда и переходят", - приводит слова Кузнецова "Спорт день за днем"
В текущем розыгрыше РПЛ нападающий сборной России Федор Чалов принял участие в 20-ти матчах в составе ЦСКА. На счету форварда 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. С этим показателем Чалов является лучшим бомбардиром "армейцев" в чемпионате. Действующий контракт 25-летнего нападающего с московским клубом истекает в конце 2024-го года.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство ЦСКА заинтересовано в продлении действующего соглашения с Чаловым. По слухам, в услугах футболиста также заинтересован санкт-петербургский "Зенит". Кроме того, в зимнее трансферное окно Федора Чалова связывали с возможным переходом в клубы из Турции и Франции.
Кузнецов: не удивлюсь, если Чалов окажется в "Зените"
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о будущем форварда "армейцев" Федора Чалова, которого связывают с возможным переходом в "Зенит".
Фото: официальный сайт ЦСКА