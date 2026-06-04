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Федорищев рассказал, как отреагировал на уход Дзюбы из "Акрона"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на уход форварда Артема Дзюбы из тольяттинского «Акрона».
Фото: ФК "Акрон"
"Вы правы, Дзюба был не просто лицом "Акрона", для многих болельщиков футбола он был одним из самых ярких игроков, да и остается им.

Конечно же, с легкой грустью восприняли новость. Но мы понимаем, какие цели преследует руководство клуба.

С огромным уважением относимся к Дзюбе. И с благодарностью за те два года, которые он провел на территории нашего региона", - сказал Федорищев.

Артем Дзюба играл за "Акрон" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне центральный нападающий принял участие в 28 матчах за тольяттинскую команду, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и отдал 5 результативных передач на партнеров. Как сообщил сам футболист, он покинет клуб этим летом в связи с завершением срока действия контракта. В августе Дзюбе исполнится 38 лет.

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром "Акрона" за всю истроию существования клуба из Тольятти.

Источник: "Чемпионат"

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