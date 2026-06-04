Федорищев рассказал, как отреагировал на уход Дзюбы из "Акрона"

Конечно же, с легкой грустью восприняли новость. Но мы понимаем, какие цели преследует руководство клуба.
С огромным уважением относимся к Дзюбе. И с благодарностью за те два года, которые он провел на территории нашего региона", - сказал Федорищев.
Артем Дзюба играл за "Акрон" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне центральный нападающий принял участие в 28 матчах за тольяттинскую команду, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и отдал 5 результативных передач на партнеров. Как сообщил сам футболист, он покинет клуб этим летом в связи с завершением срока действия контракта. В августе Дзюбе исполнится 38 лет.
Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром "Акрона" за всю истроию существования клуба из Тольятти.
Источник: "Чемпионат"