Экс-защитник сборной России Кудряшов попал в ДТП и был госпитализирован - "СЭ"

Федор Кудряшов попал в Москве в ДТП.
Фото: ФК "Факел"
По информации источника, бывший защитник сборной России Федор Кудряшов попал в аварию на Кутузовском проспекте. Сообщается, что мотоцикл футболиста столкнулся с машиной скорой помощи. В результате инцидента Кудряшов получил травму левого предплечья и был госпитализирован.

Кудряшов завершил профессиональную игровую карьеру в феврале 2024 года. Он выступал за московский "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек", "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи" и воронежский "Факел". Также он играл за турецкие клубы "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В настоящее время Федор играет за команду 2DROTS в Медиалиге.

Источник: "СЭ"

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