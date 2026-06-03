По информации источника, бывший защитник сборной России Федор Кудряшов попал в аварию на Кутузовском проспекте. Сообщается, что мотоцикл футболиста столкнулся с машиной скорой помощи. В результате инцидента Кудряшов получил травму левого предплечья и был госпитализирован.
Кудряшов завершил профессиональную игровую карьеру в феврале 2024 года. Он выступал за московский "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек", "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи" и воронежский "Факел". Также он играл за турецкие клубы "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В настоящее время Федор играет за команду 2DROTS в Медиалиге.
Источник: "СЭ"
Экс-защитник сборной России Кудряшов попал в ДТП и был госпитализирован - "СЭ"
Федор Кудряшов попал в Москве в ДТП.
Фото: ФК "Факел"