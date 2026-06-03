Губерниев обратился к Сперцяну на фоне слухов об отъезде в Саудовскую Аравию

- У Сперцяна есть выбор: либо прозябание в Саудовской Аравии, либо яркая борьба за золото в чемпионате России. То, что может себе позволить Криштиану Роналду, который уже всем все доказал, - это одна история, а со Сперцяном история совершенно другая. Поэтому оставайся, дорогой друг Сперцян, в "Краснодаре", поборись за чемпионство, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Ранее СМИ сообщали, что "Аль-Ахли" готов заплатить за игрока около 25 миллионов евро. По данным прессы, зарплата хавбека в случае перехода может составить около 10 миллионов евро.
Сперцян является воспитанником южной команды. В сезоне 2024/25 он с клубом стал чемпионом России. В минувшем сезоне "Краснодар" финишировал на второй строчке.