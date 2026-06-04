Матчи Скрыть

"Были лидерами своих команд". Сычев назвал лучших игроков РПЛ в сезоне 2025/2026

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал лучших футболистов по итогам минувшего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я бы назвал четырех лучших футболистов прошлого сезона РПЛ. Это Алексей Батраков, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Максим Глушенков.

Они были лидерами своих команд, от них многое зависело в плане результата, игры, построения", - сказал Сычев.

Сезон Российской Премьер-лиги 2025/2026 завершился 17 мая. По итогам чемпионата первое место занял "Зенит", набравший 68 очков в 30 сыгранных турах. Петербургская команда на два балла опередила "Краснодар" и вернула себе чемпионский титул. Бронзовые медали завоевал московский "Локомотив", завершивший сезон на третьей строчке.

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится