"Угальде до сих пор не забил? Это не моя работа - обсуждать такие вещи. Тут нужно понимать, насколько хорош клуб и далее. Я не видел его матчей и не могу сложить мнение. Я вообще не знал, что он уже сыграл три матча за "Спартак". У нас в прессе про это вообще ничего не было. Но никаких проблем с его трансфером у нас нет", - заявил Стройер.
Коста-риканский нападающий Манфред Угальде перебрался в "Спартак" из "Твенте" за 13 миллионов евро в зимнее трансферное окно. С тех пор на счету 21-летнего форварда 2 полных матча в РПЛ - против "Зенита" (0:0) и против "Факела" (0:2), а также 1 матч за "красно-белых" в Кубке России - против "Оренбурга". Результативными действиями в составе новой команды футболист пока не отличался.
В первой части сезона на счету Угальде 7 забитых мячей и 6 результативных передач в 18-ти матчах чемпионата Нидерландов в составе "Твенте". Сейчас форвард находится в расположении национальной сборной Коста-Рики, с которой успешно преодолел квалификацию на Кубок Америки-2024.
Источник: "РБ Спорт"
Советник правления "Твенте" Стройер: почему Угальде не забивает в РПЛ? Тут нужно понимать, насколько хорош "Спартак"
Советник правления "Твенте" Ян Стройер высказался об отсутствии забитых мячей экс-форварда клуба Манфреда Угальде в составе московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"