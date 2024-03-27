"Считаю, что Костя здорово проявил себя в сборной. Против Сербии он был хорош, сыграл на твердую четверку. Был активен впереди, боролся, искал свой момент, жаль, что не забил на родном стадионе, но все еще впереди. Мне понравилась его игра", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Тюкавин принял участие в товарищеском матче против сборной Сербии, который состоялся 21-го марта (4:0). В текущем сезоне нападающий провел за московское "Динамо" 26 матчей, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.
Агент: Тюкавин здорово проявил себя в сборной - против Сербии он был хорош, сыграл на твердую четверку
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, высказался об игре своего клиента за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"