Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о том, кто мог бы сменить Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России. По словам Кечинова, сейчас совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной России правильное решение, так как нет международных соревнований, и не требуется так много концентрации.
«Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно. При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», - передает слова Кечинова «Чемпионат».
Кечинов: только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался относительно возможной смены Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Фото: ФК "Зенит"