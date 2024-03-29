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Кечинов: только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России

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Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался относительно возможной смены Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о том, кто мог бы сменить Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России. По словам Кечинова, сейчас совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной России правильное решение, так как нет международных соревнований, и не требуется так много концентрации.

«Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно. При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Карпин Сборная России
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