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Масалитин: игра против "Урала" сложится непросто для «Спартака»

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Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о грядущем матче «Спартака» против «Урала».
Фото: Личный архив Валерия Масалитина
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими мыслями относительно грядущего противостояния между «Уралом» и «Спартаком». Напомним, что 30 марта на стадионе «Лукоил Арена» в Москве местный «Спартак» примет «Урал» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, старт матча назначен на 19:00 по мск.

«Были случаи, что они вничью играли и дома обыгрывали «Спартак». Понятно, что игра сложится непросто для «Спартака», но все-таки я думаю, что «Спартак» будет претендовать на победу», - передает слова Масалитина Metaratings.

Валерий Масалитин Урал Спартак
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