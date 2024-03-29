Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими мыслями относительно грядущего противостояния между «Уралом» и «Спартаком». Напомним, что 30 марта на стадионе «Лукоил Арена» в Москве местный «Спартак» примет «Урал» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, старт матча назначен на 19:00 по мск.
«Были случаи, что они вничью играли и дома обыгрывали «Спартак». Понятно, что игра сложится непросто для «Спартака», но все-таки я думаю, что «Спартак» будет претендовать на победу», - передает слова Масалитина Metaratings.
Масалитин: игра против "Урала" сложится непросто для «Спартака»
Фото: Личный архив Валерия Масалитина