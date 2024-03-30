— Все пошло не по сценарию, особенно первый тайм. Просто, как у нас говорят, не подъехали. Может быть, в результате паузы что-то сказалось. Будем разбираться.
Напомним, 30 марта 2024 года в Калининграде была проведена очередная игра 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Там местный футбольный клуб “Балтика” сыграл с “Пари НН” из Нижнего Новгорода. Подопечные Сергея Юрана потерпели поражение со счетом 0:2. Таким образом, “Пари НН” остался на десятом месте в турнирной таблице, имея в собственном активе 28 очков.
Источник: “Матч ТВ”
Юран – о поражении от “Балтики”: все пошло не по сценарию, особенно первый тайм
Наставник “Пари НН” Сергей Юран высказался о поражении от “Балтики” в 22-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости