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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ЦСКАЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЛенинградецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен
Родина
3 - 0 3 0
ВолгарьЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
Лутон ТаунЗавершен
Шеффилд Юнайтед
3 - 3 3 3
ФулхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
БёрнлиЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Альмерия
0 - 3 0 3
ОсасунаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 3 0 3
АталантаЗавершен
Дженоа
1 - 1 1 1
ФрозинонеЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Милан1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
МайнцЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
ФрайбургЗавершен
Вердер
0 - 2 0 2
ВольфсбургЗавершен
Бавария
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
2 - 5 2 5
МонакоЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм

Юран – о поражении от “Балтики”: все пошло не по сценарию, особенно первый тайм

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Наставник “Пари НН” Сергей Юран высказался о поражении от “Балтики” в 22-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Все пошло не по сценарию, особенно первый тайм. Просто, как у нас говорят, не подъехали. Может быть, в результате паузы что-то сказалось. Будем разбираться.

Напомним, 30 марта 2024 года в Калининграде была проведена очередная игра 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Там местный футбольный клуб “Балтика” сыграл с “Пари НН” из Нижнего Новгорода. Подопечные Сергея Юрана потерпели поражение со счетом 0:2. Таким образом, “Пари НН” остался на десятом месте в турнирной таблице, имея в собственном активе 28 очков.

Источник: “Матч ТВ”

Нижний Новгород Балтика Сергей Юран
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