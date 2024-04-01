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Защитник "Ростова" Чернов: нам нужно быстрее обезопасить себя от стыковых матчей

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Защитник "Ростова" Евгений Чернов высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Ростов"
"Нам нужно быстрее обезопасить себя от стыковых матчей, а дальше мы будем смотреть, на что может претендовать в таблице. Сейчас для нас каждая игра важна для набора очков, а в турнирную таблицу не смотрим", - цитирует Чернова "СЭ".

После 21-го сыгранного тура "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков. Команда Валерия Карпина сыграет с подмосковными "Химками" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, встреча состоится завтра, 2-го апреля в 20:00 по московскому времени. В 22-м туре РПЛ южане одержали победу над московским "Динамо" со счетом 4:1, забитыми мячами в той встрече отличились: Щетинин, Мохеби (дубль), Глебов и Бителло.

Ростов Евгений Чернов
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