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Гранат надеется, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку в РПЛ

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Экс-игрок московского "Динамо" Владимир Гранат заявил, что хотел бы видеть ЦСКА в чемпионской гонке.
Фото: РФС
"Будет ли чемпионская гонка до конца сезона? Хотелось бы. Надеюсь, еще подтянется ЦСКА. Нужно, чтобы они не теряли очки, и тогда нас ждет интересная концовка РПЛ", - цитирует Граната "СЭ".

После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко, тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от команды Сергея Семака на три очка. Московский ЦСКА занимает четвертое место и отстает от "сине-бело-голубых" на восемь очков. В 22-м туре РПЛ команда Владимира Федотова сыграла вничью с "Сочи" (2:2), который замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Динамо Краснодар Зенит ЦСКА Владимир Гранат
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