"Перед игрой я говорил, что ожидаю ничью. Небольшое предпочтение отдавал "Краснодару". Начало игры было за "Краснодаром", а потом "Локомотив" перехватил инициативу после пропущенного мяча. Думаю, все остались довольны результатом: как и игравшие, так и смотревшие за игрой", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера, 31-го марта московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) в матче 22-го тура РПЛ, забитыми мячами отметились: Тимур Сулейманов (автогол) и Максим Глушенков. После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. "Железнодорожники" располагаются на пятой строчке с отставанием от "сине-бело-голубых" на восемь очков. Команда Михаила Галактионова 3-го апреля сыграет с екатеринбургским "Уралом" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Мостовой: думаю, все остались довольны результатом матча "Локомотив" - "Краснодар"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Краснодаром".
Фото: GETTY IMAGES