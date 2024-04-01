"Что касается протокола, это фактическое нарушение, которое просматривает VAR, и звать арбитра к монитору здесь необязательно. Но это не значит, что звать нельзя. Думаю, если ЭСК признает ошибку, то просто скажут, что это сложный эпизод. Оценка оценке рознь. Картина игры у Москалёва была хорошей, и я бы никого из арбитров особо не ругал. Нужно же ещё послушать переговоры VAR. Одно дело, если они там плавали. А другое - если всё чётко говорили", - заявил Федотов.
Напомним, "Спартак" и "Урал" сыграли в безголевую ничью в рамках 22-го тура чемпионата России. Во втором тайме произошел эпизод, после которого бригада VAR была вынуждена проверить решение главного арбитра Владимира Москалева на правильность. Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский получил удар по ногам, возможно, на линии штрафной площади. Однако, бригада арбитров сошлась на мнении, что нарушение произошло за пределами штрафной. Был назначен штрафной удар.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице с 32-мя очками в 21-м матче. "Урал", в свою очередь, имеет в своем активе 20 очков и располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте.
Источник: "Чемпионат"
Судья Федотов - о неназначенном пенальти в матче "Спартака": нужно послушать переговоры VAR, я бы арбитров не ругал
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 22-го тура РПЛ между "Уралом" и "Спартаком" за фол на полузащитнике "красно-белых" Антоне Зиньковском.
Фото: официальный сайт РПЛ