"Как показала практика, в борьбе за первое место очень важна роль вратаря. Не допусти эту ошибку Адамов, Питер бы, уверен, победил. "Зенит" быстро сравнял, во втором тайме владел преимуществом, имел три момента и в целом играл неплохо. Питер раскачивал соперника, хорошо работали фланги, были подачи. Но когда играют в одного форварда, Касьерра забивает меньше", - сказал Шалимов.
Матч 22-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Зенитом" завершился результативной ничьей (1:1). Форвард самарской команды Владислав Шитов уже на первой минуте воспользовался ошибкой вратаря Дениса Адамова и забил самый быстрый мяч чемпионата. К середине первого тайма бразильский легионер "Зенита" Артур сравнял счет. Больше голов в этом матче команды не забили.
Ничья на выезде позволила "Зениту" сохранить за собой 1-ю строчку в турнирной таблице с результатом 41 очко в 21-м матче. "Сине-бело-голубые" сохранили лидерство в чемпионате, поскольку ближайшие преследователи "Краснодар" и "Динамо" также потеряли очки в текущем туре. "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1), а "Динамо" разгромно уступило "Ростову (4:1).
Шалимов: уверен, не допусти эту ошибку Адамов, "Зенит" победил бы "Крылья Советов"
Российский тренер Игорь Шалимов оценил выступления голкипера "Зенита" Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Урал"