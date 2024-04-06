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Нино: "Зенит" - очень уважаемый во всем мире клуб

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Новичок "Зенита" Нино высказался о петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" - очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что "Зенит", благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой", - цитирует Нино "СЭ".

Центральный защитник Нино перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Флуминенсе" за пять миллионов евро в зимнее трансферное окно. После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в три очка. "Сине-бело-голубые" одержали победу над "Спартаком" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. В зимнее трансферное окно клуб совершил приобретения на общую сумму в 29,850 миллионов евро. Нападающий Артур, перешедший из "Палмейраса" за 15 миллионов евро, стал самым дорогим зимним трансфером во всей лиге.

Зенит Нино
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