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Круговой: болельщики "Зенита" хорошо ко мне относятся. Давления из-за трансфера в ЦСКА не ощущаю

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Защитник "Зенита-2" Данил Круговой поделился ожиданиями от последних месяцев в Санкт-Петербурге.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"В "Зените-2" для меня особо ничего не изменилось в плане тренировочного процесса. Я рад, что они дают мне возможность играть. Я буду только помогать. У меня два месяца контракта, и я хочу отработать его по максимуму, приносить пользу команде. Болельщики "Зенита" хорошо ко мне относятся. Думаю, что они понимают всю ситуацию. Ощущаю ли давление на фоне перехода в ЦСКА? Нет", - поделился Круговой.

Защитник "Зенита" Данил Круговой отказался продлевать контракт с действующими чемпионами страны и принял решение покинуть клуб. Летом 25-летний футболист станет игроком московского ЦСКА. Круговой присоединится к "армейцам" бесплатно в статусе свободного агента.

Напомним, Данил Круговой был исключен из заявки "Зенита" на весеннюю часть сезона и переведен в состав "Зенита-2", когда стало известно о будущем переходе в ЦСКА. В январе-феврале ходили слухи, что ЦСКА может предложить "Зениту" компенсацию за досрочный переход Кругового в стан "армейцев", однако зимний трансфер не состоялся.

Источник: "sportsdaily"

Данил Круговой ЦСКА Зенит Зенит-2
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