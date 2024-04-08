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Акинфеев - о пропущенном голе от Хорватии на ЧМ-2018: крикнул Смолову, чтоб он играл, а Федя подумал, что мимо летит
Экс-голкипер
сборной России
Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о матче 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
Фото: Getty Images
"Другой стрессовый момент – игра с Хорватией на ЧМ-2018, когда пропустили в экстра-тайме. Федю Смолова на угловом поставили на штангу, а Вида после навеса ударил головой еле-еле. Я крикнул Феде: "Играй". А он подумал, что мимо, и начал пропускать. Так и запрыгнуло в ворота. Стало очень волнительно, в голове пробежало: "Мы не отыграемся" - поделился воспоминаниями Акинфеев в интервью
sports.ru
.
На домашнем Чемпионате Мира-2018
сборная России
встречалась на стадии 1/4 финала со сборной Хорватии. Голкипер
ЦСКА
Игорь Акинфеев принимал участие в матче. Форвард "
Динамо
" Федор Смолов начинал игру на скамейке запасных, но вышел на замену вместо Дениса
Черышева
на 67-й минуте.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. На гол Дениса Черышева ответил хорватский форвард Андрей Крамарич. За 9 минут истечения дополнительного времени защитник Домагой Вида отправил мяч в ворота Акинфеева, откликнувшись на навес Луки Модрича от углового флага.
На 115-й минуте матча натурализованный бразилец Марио Фернандес сравнял счет, также, ударом головой. В серии пенальти победу праздновали хорваты (4:3). Федор Смолов и Марио Фернандес не реализовали свои удары "с точки".
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Федор Смолов
Сегодня, 15:26
Опубликовал:
Aslan Arshba
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