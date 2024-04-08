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Журналист Каптейнс: Янсен - хороший и талантливый тренер. Прошлым летом его хотел "Аякс"

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Нидерландский журналист Ерун Каптейнс, представляющий издание De Telegraaf, поделился мнением о качествах тренера Паскаля Янсена, которого связывают с московским "Спартаком".
Фото: Imago
"Янсен - хороший и талантливый тренер. Он сейчас без клуба, потому что его уволили из "АЗ" два месяца назад из-за нескольких разочаровывающих результатов подряд. Сложно предсказать, выдержит ли он давление в "Спартаке", потому что "АЗ" не самый большой клуб. Прошлым летом его хотел "Аякс", - рассказал Каптейнс.

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности московского "Спартака" в кандидатуре нидерландского специалиста Паскаля Янсена в качестве будущего главного тренера команды. Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост уже в ближайшее время.

Паскаль Янсен работал в нидерландском "АЗ Алкмаре" с 2018-го года. С декабря 2020-го - в качестве главного тренера. Покинул свой пост нидерландский тренер в начале текущего календарного года. С тех пор он находится в статусе свободного агента.

Источник: "Metaratings"

Спартак Паскаль Янсен АЗ Алкмар Аякс
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