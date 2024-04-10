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Непомнящий: есть тип тренеров — чудаки-шарлатаны, Абаскаля я отношу к такому типу

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о наставнике московского “Спартака” Гильермо Абаскале.
Фото: "Матч ТВ"
– Есть тип тренеров — чудаки-шарлатаны, Абаскаля я отношу к такому типу. Он не понял, куда он попал, он не понимает, что он в “Спартаке”, в России.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что на этой неделе Гильермо Абаскаль будет уволен с поста главного тренера московского “Спартака”. Но пресс-служба красно-белых опровергла эту информацию.

Напомним, действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским “Спартаком” рассчитано до июня 2025 года.

Источник: News.ru

Валерий Непомнящий Гильермо Абаскаль Спартак
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