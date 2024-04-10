"Каждая игра в приоритете. Не важно - чемпионат или Кубок. Обсуждали только, что в каждом матче будем выходить и стараться показывать хорошую игру и результат", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
После 22-х сыгранных туров "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко. В 24-м туре РПЛ южане сыграют с воронежским "Факелом". Команда Валерия Карпина сыграет с екатеринбургским "Уралом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В текущем сезоне Данил Глебов провел за "Ростов" 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Глебов: для нас в приоритете каждая игра Кубка и чемпионата
Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о целях команды.
Фото: ФК "Ростов"