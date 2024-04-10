"Для ЦСКА большая проблема, что Роша не сыграет с "Локомотивом" из-за дисквалификации. У ЦСКА наметилась тройка обороны, и взаимосвязи без Роши, наверное, уйдут. Мы видели, когда в начале сезона выпали Роша и Дивеев, ЦСКА практически в каждой игре пропускал. Поэтому оборона должна быть самой стабильной линией. А Роша, как мне кажется, является незаменимым игроком, поэтому для защиты ЦСКА – это не очень хорошо", - сказал Гришин.
Матч двух московских команд ЦСКА и "Локомотива" пройдет 13 апреля в рамках 24 тура РПЛ на домашнем стадионе "железнодорожников" "РЖД Арена". Клубы к этому времени набрали одинаковое количество очков – по 36, оба коллектива соседствуют в турнирной таблице, "армейцы" занимают четвертое место, а "Локомотив" расположился на пятом. В первой половине сезона, в 3 туре ЦСКА обыграл "Локомотив" на своем поле со счетом 4:1.
Защитник Виллиан Роша провел за ЦСКА 19 матчей в текущем розыгрыше РПЛ. В предыдущей игре с воронежским "Факелом" бразилец получил свою восьмую желтую карточку в сезоне, и поэтому он не будет участвовать в дерби с "Локомотивом".
Источник: "Чемпионат"
Экс-футболист Гришин: для ЦСКА большая проблема, что Роша не сыграет в дерби с "Локомотивом"
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин предсказал, какие проблемы в обороне могут возникнуть у армейцев в дерби с "Локомотивом".
Фото: ЦСКА