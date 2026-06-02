Мусаев высказался о критике Боселли за промах в серии пенальти со "Спартаком"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, как отнёсся к критике футболистов команды, промахнувшихся в серии пенальти финала Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"
Удары Хуана Боселли и Кевина Ленини отразил вратарь красно-белых Илья Помазун. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти со счётом 4:3 выиграл "Спартак".

"Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живёт с этим. Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо.

Мы поддержали всех — и Боселли, и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали. Уверен, что Боселли так же хотел победить, как и любой другой футболист", — отметил Мусаев в беседе с "Чемпионатом".

"Краснодар" завершил сезон 2025/2026 без трофеев. В чемпионате России команда заняла второе место, а титул завоевал "Зенит".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится