Сёмин признался, что остыл к тренерской работе

"Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу.
Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики и азарта, что были раньше.
Хотя и в моём возрасте можно спокойно тренировать, главное — взять надёжных помощников", — передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".
Последним местом работы Юрия Сёмина был "Ростов" (август — сентябрь 2021).