Сёмин признался, что остыл к тренерской работе

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин признался, что не рассматривает возможность вернуться на тренерский мостик.
Фото: ФК "Ростов"
Однако, по словам Юрия Павловича, футбол из его жизни никуда не делся.

"Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу.

Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики и азарта, что были раньше.

Хотя и в моём возрасте можно спокойно тренировать, главное — взять надёжных помощников", — передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

Последним местом работы Юрия Сёмина был "Ростов" (август — сентябрь 2021).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится