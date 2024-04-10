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Экс-футболист Игонин: не считаю, что матч "Краснодар" - "Зенит" станет решающим в плане чемпионства

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Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча двух лидеров Российской Премьер-Лиги "Краснодара" и "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Я не считаю, что матч "Краснодар" – "Зенит" станет решающим в плане чемпионства. Впереди ещё достаточно матчей у обеих команд. Самый главный вопрос в этом матче – насколько претендент на чемпионство в виде "Краснодара" готов к личному противостоянию с "Зенитом", - сказал Игонин.

Встреча краснодарского клуба с петербуржцами состоится в эту субботу, 13 апреля на домашнем стадионе "Краснодара". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Лидером чемпионата с 44-мя очками является "Зенит", южане закрепились на втором месте и продолжают преследование, у них всего на одно очко меньше.

В первом круге "Зенит" не смог обыграть "быков" на домашнем стадионе. Более того, подопечным Сергея Семака пришлось отыгрываться по ходу матча, в итоге встреча завершилась ничьей 1:1.

Источник: "Чемпионат"

Алексей Игонин Зенит Краснодар
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