"Зенит" активировал опцию выкупа арендованного у "Локомотива" до конца сезона 23-летнего нападающего Вильсона Изидора, сообщают СМИ. По данным источника, в ближайшее время сине-бело-голубые перечислят "железнодорожникам" 4 миллиона евро.
Изидор перешёл в "Зенит" на правах аренды с опцией выкупа в сентябре 2023 года.
В составе сине-бело-голубых футболист сыграл в 16 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт 2 забитых гола. Его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" активировал опцию выкупа Изидора и заплатит "Локомотиву" 4 миллиона евро
По данным СМИ, "Зенит" выкупает у "Локомотива" контракт 23-летнего французского форварда Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"