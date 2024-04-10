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"Чемпионат": "Зенит" активировал опцию выкупа Изидора и заплатит "Локомотиву" 4 миллиона евро

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По данным СМИ, "Зенит" выкупает у "Локомотива" контракт 23-летнего французского форварда Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" активировал опцию выкупа арендованного у "Локомотива" до конца сезона 23-летнего нападающего Вильсона Изидора, сообщают СМИ. По данным источника, в ближайшее время сине-бело-голубые перечислят "железнодорожникам" 4 миллиона евро.

Изидор перешёл в "Зенит" на правах аренды с опцией выкупа в сентябре 2023 года.

В составе сине-бело-голубых футболист сыграл в 16 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт 2 забитых гола. Его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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