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Экс-зенитовец Игонин: атакующие амбиции "Краснодара" могут сыграть на руку "Зениту"

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Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин нашел в стиле игры "Краснодара" преимущество для петербуржцев перед очной встречей лидеров РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что ничья в такой игре будет на пользу "Зениту". "Зенит" не может во многих матчах варьировать свою тактику, потому что 90% команд просто закрываются и не дают пространства "Зениту". Поэтому атакующие амбиции "Краснодара" могут сыграть на руку "Зениту", - сказал Игонин.

"Зенит" идет на первом месте в таблице РПЛ с 44-мя очками после 22 игр. "Краснодар" набрал на одно очко меньше и пока располагается на второй строчке. Матч между двумя лидерами чемпионата России состоится уже в эту субботу, 13 апреля на домашнем стадионе краснодарского клуба.

Напомним, в первом круге подопечные Сергея Семака у себя дома сыграли в ничью с "быками 1:1. По ходу матча хозяевам пришлось отыгрываться, на гол Эдуарда Сперцяна ответил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

В прошедшем туре "Краснодар" в гостях одолел "Пари НН" (3:4), а "Зенит" дома одержал скромную победу над калининградской "Балтикой" (1:0).

Источник: "Чемпионат"

Зенит Краснодар Алексей Игонин
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