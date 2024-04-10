"Я думаю, что ничья в такой игре будет на пользу "Зениту". "Зенит" не может во многих матчах варьировать свою тактику, потому что 90% команд просто закрываются и не дают пространства "Зениту". Поэтому атакующие амбиции "Краснодара" могут сыграть на руку "Зениту", - сказал Игонин.
"Зенит" идет на первом месте в таблице РПЛ с 44-мя очками после 22 игр. "Краснодар" набрал на одно очко меньше и пока располагается на второй строчке. Матч между двумя лидерами чемпионата России состоится уже в эту субботу, 13 апреля на домашнем стадионе краснодарского клуба.
Напомним, в первом круге подопечные Сергея Семака у себя дома сыграли в ничью с "быками 1:1. По ходу матча хозяевам пришлось отыгрываться, на гол Эдуарда Сперцяна ответил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
В прошедшем туре "Краснодар" в гостях одолел "Пари НН" (3:4), а "Зенит" дома одержал скромную победу над калининградской "Балтикой" (1:0).
Источник: "Чемпионат"
Экс-зенитовец Игонин: атакующие амбиции "Краснодара" могут сыграть на руку "Зениту"
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин нашел в стиле игры "Краснодара" преимущество для петербуржцев перед очной встречей лидеров РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"