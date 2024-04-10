"Понятно, что продление контракта Чалова — верное решение. Было бы плохо, если бы он ушел бесплатно. В какую европейскую лигу Федор может перейти? Не знаю, какие у него есть предложения. Но, думаю, не исключено, что Чалов вернется в "Базель" — его там хорошо знают. Чемпионат Швейцарии на хорошем уровне, так что почему бы и нет", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Федор Чалов продлил контракт с московским ЦСКА до лета 2025 года, предыдущий договор футболиста с клубом был рассчитан до конца 2024 года. В текущем сезоне форвард провел за "армейцев" 31 матч и забил 12 голов, а также отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро. В сезоне-2021/2022 Федор выступал за швейцарский "Базель" и провел за европейский клуб 17 матчей, отличившись в них 4-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 очков.
Тарханов: не исключено, что Чалов вернется в "Базель" - его там хорошо знают. Чемпионат Швейцарии на хорошем уровне
Российский тренер Александр Тарханов высказался о продлении контракта Федором Чаловым с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА