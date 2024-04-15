"Очевидно, что Мусаев вписался в систему игры ЦСКА. Для "армейцев" это удачное приобретение. Последняя игра с "Локомотивом" - наглядное тому подтверждение. Мусаев здорово помогает команде. Главное, чтобы потом заряженность и концентрация не исчезли. Чалов и Мусаев хорошо друг с другом конкурируют. Если Чалов уйдет, он станет примером для других футболистов ЦСКА", - заявил Даев.
Тамерлан Мусаев перебрался в ЦСКА из калининградской "Балтики" в зимнее трансферное окно. За трансфер собственного воспитанника, который покинул команду в 2015-м году, "армейцы" заплатили 300 тысяч евро. На счету Мусаева в первых семи матчах за ЦСКА уже 4 гола и 2 голевые передачи.
Форвард отличился забитым голом в дебютном матче за "армейцев - в 19-м туре РПЛ против "Оренбурга" (1:1). 1+1 по системе гол+пас у Мусаева в двух последних турах чемпионата - против "Локомотива" (3:3) и "Факела" (4:1). Также 23-летний форвард забил один из голов в победном матче 1/4 финала "Пути РПЛ" в Кубке России против "Ростова" (2:0).
Источник: "РБ Спорт"
Даев: Мусаев - удачное приобретение для ЦСКА. Матч с "Локомотивом" - тому подтверждение
Экс-футболист ЦСКА Вячеслав Даев оценил игру новичка "армейцев" Тамерлана Мусаева в первых матчах за клуб.
Фото: официальный сайт ЦСКА