- Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасёв. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются. А к остальным доверия нет, - цитирует Орлова "РБ Спорт".
51-летний петербуржец Владислав Безбородов за свою карьеру работал на двух матчах "Зенита", в обоих сине-бело-голубые одержали победы - 28 октября 2015 года в матче 1/8 финала против "Тосно" (5:0) и 7 октября 2023 года в выездном матче 11 тура РПЛ против "Сочи" (2:0).
40-летний петербуржец Кирилл Левников работал на одном матче "Зенита" - 25 ноября 2023 года против "Сочи" в рамках 16 тура РПЛ (3:0).
44-летний москвич Сергей Карасёв в качестве главного рефери судил 53 матча петербургского "Зенита" - 32 из них завершились в пользу сине-бело-голубых, 14 вничью, 7 в пользу соперников петербуржцев. В текущем сезоне Карасёв работал на 5 матчах "Зенита" во всех турнирах (+3=2-0), в трёх из них соперником сине-бело-голубых был московский "Спартак" (2 победы "Зенита" и ничья).
Орлов: есть два арбитра из Петербурга и Карасёв - вот к ним есть доверие. К остальным доверия нет
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов назвал трёх российских рефери, к которым испытывает доверие.
Фото: Getty Images