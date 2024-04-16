"Конечно, для ЦСКА важно выиграть Кубок России в этом сезоне. Плюс команда ещё поборется за медали. Я думаю, за бронзу ЦСКА 100% будет бороться. ЦСКА по футболистам и по организации игры сильнее "Балтики", а также армейцы более стабильны", - сказал Тарханов.
Он добавил, что "армейцам" в ответной игре также помогут родные стены и болельщики. В первом матче, который прошел в Калининграде, сильнее оказался ЦСКА (0:1) благодаря голу Виктора Давилы, забитому через себя. Команды сыграли между собой 12 матчей, в которых семь раз побеждали москвичи, всего одна виктория у калининградцев, зафиксировано четыре ничьих.
В среду, 17 апреля, в Кубке страны сыграют "Оренбург" и московское "Динамо", "Урал" примет на своем поле "Ростов", а "Зенит" встретится со "Спартаком" в Санкт-Петербурге. В прошлом розыгрыше Кубка России победу одержал ЦСКА, одолев в финальном поединке "Краснодар" в серии пенальти 1:1 (6:5).
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: ЦСКА по футболистам и по организации игры сильнее "Балтики"
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал предстоящий ответный матч в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"